أسعار الذهب تصعد الجمعة وتوقعات بتكبد خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي إذ يقيّم المتداولون التقدم في مفاوضات سقف الديون الأمريكية ويترقبون تحرك السياسة النقدية التالي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0311 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1945.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 22 مارس عند 1936.59 دولار، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1945.90 دولار.

ولكن المعدن الأصفر تراجع 1.6 % منذ بداية الأسبوع.

وقال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية، إن توقعات حل أزمة سقف الديون تجتاح السوق، كما أن هناك توقعا بشكل عام لمزيد من التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما قد يضع بعض الضغط على الذهب.

وانخفض الدولار 0.1 % خلال اليوم، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته منذ 17 مارس، كما اقتربت عوائد سندات الخزانة القياسية من مستويات مرتفعة شوهدت في مارس .

وبدا يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من التوصل إلى اتفاق على خفض الإنفاق ورفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، بينما لم يتبق أمامهما سوى القليل من الوقت لتجنيب البلاد خطر التخلف عن السداد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.83 دولار، وزاد البلاتين 0.4 % إلى 1024.63 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 % إلى 1420.40 دولار.