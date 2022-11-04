أسعار الذهب تصعد الجمعة مع هبوط الدولار

صعدت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث ساعد الانخفاض الطفيف بسعر الدولار الأمريكي في تهدئة بعض الضغوط الناجمة عن سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1.1% إلى 1647.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 0618 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1649.90 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4%، مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في إيه.سي.سي للأوراق المالية: “أسعار الذهب… تظهر بوادر على الاستقرار، ومع ذلك فإننا بالتأكيد لم نخرج من مرحلة الخطر بعد”.

ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، يوم الأربعاء، وتعهَّد رئيسه جيروم باول بـ”مواصلة” المعركة لكبح التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.4% إلى 19.74 للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 926.10 دولار، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 1825.87 دولار.