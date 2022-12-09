أسعار الذهب تصعد الجمعة مع تراجع الدولار وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة مدعومة بضعف الدولار، في حين استعد المستثمرون لبيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل بخصوص رفع سعر الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1793.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1804.80 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1%. ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن احتمالا 93 % لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 13 و14 ديسمبر .

كما سيترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر المقرر صدوره يوم 13 ديسمبر.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا في مذكرة “سيهتم المتعاملون برؤية ما سيقوله مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن اتجاه التضخم ومتى يمكن أن تصل اسعار الفائدة إلى الذروة”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 % إلى 23.20 دولار، في حين زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1006.91 دولار. وخسر البلاديوم 0.4 % مسجلا 1918.50 دولار، لكنه يتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.