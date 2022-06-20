أسعار الذهب تصعد الاثنين فى الإمارات .. وعيار 21 يتجاوز 190 درهما   

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ضئيلا فى أسواق الإمارات اليوم الاثنين بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات يسجل 217.50 درهم

وسجل سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات 217.50 درهم ( 59.22 دولار) مقارنة ب217.41 درهم فى اليوم السابق.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات إلى 190.32 درهم ( 51.81 دولار) من 190.24 درهم الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية يسجل 163.13 درهم

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية 163.13 درهم ( 44.41 دولار) مقارنة ب 163.06 درهم الذى بلغه فى اليوم السابق.

سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات يسجل 217,504 درهم

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 217,504 درهم ( 59,215 دولار).

أسعارالذهب العالمية ترتفع

وشهدت أسعارالذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتصعد بشكل طفيف ، حيث تغلبت المخاوف المرتبطة بضعف الدولار والاقتصاد العالمي على المخاوف بشأن التشديد النقدي القوي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1842.99 دولارًا للأوقية ، بعد أن انخفضت بنسبة 1.7% الأسبوع الماضي ، وهو أكبر انخفاض للمعدن النفيس منذ منتصف مايو.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية تتقدم

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1845.00 دولار للأوقية.

و تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في حوالي عقدين من الزمن ، مما أعاد إحياء بعض الطلب على الذهب المقوم بالدولار بين المشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 21.68 دولارًا للأوقية ، وزاد البلاتين 0.6 % إلى 938.46 دولارًا وقفز البلاديوم 0.9 % إلى 1831.32 دولارًا.

وفقد سعر الذهب العالمى 1.7% خلال الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى تراجع فيه المعدن الأصفر 1% فى ختام تعاملات يوم الجمعة إذ أدى ارتفاع الدولار ورفع الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.