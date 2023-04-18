أسعار الذهب تسجل مستوى قياسياً جديداً وعيار 21 يتجاوز 2450 جنيها

شهدت أسعار الذهب فى مصر قفزات تاريخية جديدة مع أول أيام التداولات الأسبوعية لسوق الصاغة أمس بواقع 85 جنيهاً للجرام وبنسبة تصل إلى %3.7 وسط توقعات بمزيد من الاشتعال.

وقال لطفى المنيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاعات الذهب الجديدة ترجع إلى قيام البعض بالتحوط من مخاوف خفض جديد فى سعر العملة المحلية (الجنيه) أمام باقى العملات الأجنبية.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن هناك طلبا كبيرا من المستهلكين على المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن فى وقت الأزمات مما دفع الأسعار للاشتعال رغم الاستقرار النسبى فى البورصات العالمية للمعادن أمس عند 2010 دولارات للأوقية بزيادة قدرها نحو 5 دولارات فقط.

وأوضح «المنيب» أن الفترة الحالية تشهد زيادة فى شراء السبائك والجنيهات الذهب بغرض الاستثمار مما دفع الأسعار محليا للقفز لأعلى مستوى بتاريخها وبشكل غير مسبوق وغير متوقع وسط مخاوف من مواصلة المعدن صعوده.

من جانبه، قال نادى نجيب عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إن سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعاً وشيوعًا فى مصر قفز من 2265 إلى 2350 جنيها فى السوق المحلية غير شامل المصنعية ويتجاوز 2450 إذا تمت إضافة المصنعية إلى المشغولات.

وأضاف «نجيب» – فى تصريحات لـ«المال» – أنه من المرتقب زيادة الطلب خلال الأيام المقبلة مع استعداد البعض للزواج فى إجازة عيد الفطر بالتزامن مع عيد القيامة المجيد وإمكانية التوسع فى شراء الهدايا من جانب البعض.

وأوضح أن سعر الجنيه الذهب قفز بنحو 680 جنيها أمس ليرتفع من 18120 إلى 18800 جنيه، لافتا إلى أن البعض يلجأ للاستثمار فى الذهب للتحوط من الانخفاض فى سعر العملة المحلية لاسيما وأن المعدن الأصفر يساهم فى الحفاظ على قيمة المدخرات إذ يستفيد من الطلب والعرض بالإضافة إلى تحرك سعر الأوقية فى حال ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه.