أسعار الذهب تسجل صعودًا في تعاملات الثلاثاء بدعم من الاتفاق التجاري

سجلت أسعار الذهب صعودا في تعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث بقيت دون أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين في الجلستين السابقتين، فيما واجه الضعف الذي يشهده الدولار الأمريكي التفاؤل إزاء قرب توقيع الولايات المتحدة والصين اتفاق “المرحلة 1” التجاري الذي توصلا إليه في الآونة الأخيرة.

وشهدت أسعار العقود الفورية للمعدن النفيس تغيرا طفيفا، مسجلة 1.515.23 دولار للأوقية بحلول الساعة 0044 بتوقيت جرينتش، وكانت أسعار العقود الفورية قد ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، إلى 1.516.20 دولار في الجلسة السابقة، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

ولم تشهد أسعار العقود الآجلة للذهب أية تغيير على الإطلاق، حيث لامس 1.518.30 دولار.

ومن المتوقع أن تسجل أسعار الذهب أفضل عام لها منذ 2010، حيث صعدت بنسبة 18% تقريبا، مدعومة بصورة رئيسية بالحرب التجارية بين أمريكا والصين-القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، وأيضا ببرنامج “التيسير الكمي” الذي تطبقه البنوك المركزية الكبرى في العالم.

وهبط الدولار مقابل سلة عملات رئيسية أخرى، ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وفي تداولات الجمعة الماضية سجل مؤشر الدولار أكبر هبوط له في يوم منذ مارس الماضي، لتصل بذلك حكم مكاسبه التي حققها في عام كامل إلى 0.5%، قياسا بعائدات نسبتها 4.4% في 2018، ويتجه الدولار الآن لتسجيل أقل زيادة له منذ العام 2013.

كانت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية قد نشرت ما يفيد بأن واشنطن قد قدمت الدعوة لوفد من بكين للسفر إلى الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الحالي للتوقيع على الاتفاق.

وقال نافارو في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “من المرجح أن يكون التوقيع عليه خلال الأسبوع القادم أو نحو ذلك”، وتابع قائلا: “ننتظر الترجمة لا أكثر”، وفي الـ 13 من ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة والصين، التوصل إلى “اتفاق المرحلة الأولى” لإنهاء الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين.

وقفزت أسعار الفضة بنسبة 0.1% في تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلا 17.93 دولار للأوقية، كما صعد البلاتينيوم بنسبة 0.4% إلى 961.27 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1.907.66 دولار للأوقية.