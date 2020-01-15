أسعار الذهب تسجل ارتفاعًا في تعاملات الأربعاء بدعم من شكوك «الاتفاق التجاري»

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في تعاملات، اليوم الأربعاء، فيما اندفع المستثمرون إلى الأصول الآمنة في ظل عدم اليقين الذي يغلف فاعلية اتفاق “المرحلة 1” التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بعدما صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن الرسوم الجمركية التي تفرضها بلاده على السلع الصينية ستظل “قائمة”.

كان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، قد صرح أن اتفاق “المرحلة 1” التجاري سيكون واجب النفاذ بالكامل، بما في ذلك تعهد من جانب الصين بالامتناع عن التلاعب بعملتها.

وأبلغ منوتشين، في تصريحات لشبكة “فوكس بيزنس” أمس الثلاثاء الوثائق الخاصة باتفاق التجارة ستعلن اليوم الأربعاء حين من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه في احتفال في البيت الأبيض.

وقال منوتشين إن بلاده ستُبقي على الرسوم المفروضة على سلع صينية لحين استكمال مرحلة ثانية من اتفاق تجاري بين البلدين.

وذكرت وكالة “رويترز” أن أسعار العقود الفورية للذهب ارتفعت بنسبة 0.4%، مسجلة 1.552.37 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0829 بتوقيت جرينيتش.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.5% إلى 1.552.90 دولار.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 18% في العام المنصرم بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين- القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم- والتي اندلعت من 18 شهرا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وسجلت أسعار البلاديوم ارتفاعا قياسيا، ملامسة 2.219.51 دولار للأوقية في بداية جلسة اليوم الأربعاء، وأغلقت على ارتفاع عند 0.9% إلى 2.213.54 دولار.

كما زادت أسعار الفضة بنسبة 0.3% إلى 17.84 دولار للأوقية، فيما قفزت أسعار البلاتينيوم بنسبة 1%، مسجلة 992.65 دولار.