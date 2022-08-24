أسعار الذهب تستقر في العراق الأربعاء.. وعيار 24 يسجل 82 ألف دينار

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في العراق، إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق عند 82,005 دينار ( 56.36 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق التى استقرت عند 71,756 دينار ( 49.31 دولار).

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 18 في أسواق العراق لتسجل 61,505 دينار ( 42.27 دولار).

وشهدت أسعار الذهب تراجعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار الأمريكي بعد تصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أبقت المستثمرين حذرين قبيل مؤتمر للمجلس في جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعها 0.7% في الجلسة السابقة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر 0.1% إلى 1769.20 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس بعد 6 جلسات متتالية من الخسائر، وتلقى المعدن النفيس دعماً من انخفاض الدولار الأمريكي وكذلك تراجع العائد على سندات الخزانة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة.