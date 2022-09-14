أسعار الذهب تستقر في العراق الأربعاء.. وعيار 21 يلامس 70 ألف دينار

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى العراق، ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق عند 79,906 دينار ( 54.74 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق التى استقرت عند 69,919 دينار ( 47.90 دولار).

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى أسواق العراق لتسجل 59,930 دينار ( 41.06 دولار).

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، لكن المكاسب ظلت محكومة بالرهانات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أكبر لأسعار الفائدة مدفوعة بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1704.13 دولار للأوقية ( الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1715.10 دولار.

قال مايكل هيوسون ، كبير محللي الأسواق في CMC Markets ” رغم أن ضعف الدولار يساعد على انتشال الذهب من أدنى مستوياته ، فمن المرجح أن عوائد السندات المرتفعة ستزيد من صعوبة تحقيق الأسعار لأية مكاسب ذات مغزى على المدى القصير”.

وشهدت أسعار الذهب أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 14 يوليو في الجلسة السابقة ، حيث سجل الدولار أفضل يوم له منذ مارس 2020 بعد ارتفاع غير متوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس.