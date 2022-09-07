أسعار الذهب تستقر في العراق الأربعاء.. وعيار 24 يلامس 80 ألف دينار

عيار 18 بستقر عند 59,941 دينار

أسعار الذهب تستقر في العراق الأربعاء.. وعيار 24 يلامس 80 ألف دينار
أحمد فراج

أحمد فراج

2:17 م, الأربعاء, 7 سبتمبر 22

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى العراق، ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق عند 79,920 دينار ( 54.74 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق التى استقرت عند 69,932 دينار ( 47.90 دولار).

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى أسواق العراق لتسجل 59,941 دينار ( 41.05 دولار).

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة ، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بصورة حادة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1692.99 دولار للأونصة (الأوقية) بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1703.30 دولار.

وعززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

أحمد فراج

أحمد فراج

2:17 م, الأربعاء, 7 سبتمبر 22