أسعار الذهب تستقر في العراق الأحد .. وعيار 18 يتجاوز 58 ألف دينار

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد فى العراق، ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق عند 77,768 دينار ( 53.92 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق التى استقرت عند 68,049 دينار ( 47.18 دولار).

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى أسواق العراق لتسجل 58,327 دينار ( 40.44 دولار).

وأغلق سعر الذهب مرتفعا فى الأسواق العالمية فى ختام تعاملات أول أمس، مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن النفيس دون مستوى 1700 دولار الرئيسي، مما كبده أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1672.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.4% عند التسوية إلى 1683.50 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو “رأينا الدولار يتحول إلى الهبوط، وتسارع هبوط الأسهم الأمريكية، الأمر الذي ربما يكون قد حفز بعض عمليات الشراء”.