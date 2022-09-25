أسعار الذهب تستقر في العراق الأحد .. وعيار 21 يلامس 68 ألف دينار

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد فى العراق، ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق عند 77,706 دينار ( 52.91 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق التى استقرت عند 67,994 دينار ( 46.29 دولار).

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى أسواق العراق ليسجل 58,280 دينار ( 39.68 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى نهاية تعاملات أول أمس لتهبط بأكثر من 1.5%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020، مع خفوت جاذبية المعدن الثمين نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) موقفا أكثر تشددا بهدف كبح التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1644.04 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبطت بنحو 1.8% إلى 1640.20 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.5% منخفضة عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأوقية.

وعند الإغلاق، كان الذهب متجها لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8%.