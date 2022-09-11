أسعار الذهب تستقر في العراق الأحد.. وعيار 18 يسجل 60 ألف دينار

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد فى العراق، ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق عند 80,007 دينار ( 55.24 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق التى استقرت عند 70,008 دينار ( 48.34 دولار).

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى أسواق العراق لتسجل 60,006 دينار ( 41.43 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أول أمس الجمعة، إذ أدى تراجع الدولار إلى تخفيف الضغط على المعدن الثمين الناجم عن احتمالات رفع أسعار الفائدة أكثر، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 1716.30 دولار للأوقية ، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى منذ 30 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1728.6 دولار.

وأغلق المعدن الأصفر مرتفعًا بنسبة 0.3% خلال الأسبوع، وهو أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.