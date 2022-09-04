أسعار الذهب تستقر في العراق الأحد.. وعيار 18 يتجاوز 60 ألف دينار

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد فى العراق، ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق عند 80,441 دينار ( 55.10 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق التى استقرت عند 70,387 دينار ( 48.21 دولار).

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى أسواق العراق لتسجل 60,332 دينار ( 41.32 دولار).

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس الجمعة ليصعد بأكثر من 1% فى الوقت الذى تراجع فيه الدولار بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية متماشية مع التوقعات ، إلا أن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1710.29 دولارًا للأوقية عند الإغلاق، إلا أن الأسعار لا تزال منخفضة بنسبة 1.5% خلال الأسبوع.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1722.6 دولار.