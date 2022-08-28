أسعار الذهب تستقر في العراق الأحد.. وعيار 18 يتجاوز 61 ألف دينار

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد فى العراق، ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق عند 82,075 دينار ( 55.95 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق التى استقرت عند 71,817 دينار ( 48.96 دولار).

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى أسواق العراق لتسجل 61,557 دينار ( 41.96 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية على تراجع أول أمس ، إذ انخفض المعدن النفيس بأكثر من 1% بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول إن الاقتصاد الأمريكى سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.25% إلى 1736.49 دولار للأونصة، لتسجل تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكىة الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.26% إلى 1749 دولارًا.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.