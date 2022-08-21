أسعار الذهب تستقر في العراق الأحد.. وعيار 24 يتجاوز 82 ألف دينار

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد فى العراق، إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق عند 82,190 دينار ( 56.23 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق التى استقرت عند 71,918 دينار ( 49.20 دولار).

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى أسواق العراق لتسجل 61,644 دينار ( 42.17 دولار).

وأغلق سعر الذهب العالمى منخفضا أول أمس الجمعة إذ تراجع للجلسة الخامسة على التوالي في أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر من العام الماضي ، حيث ضعفت جاذبية المعدن الأصفر مع صعود الدولار ورفع أسعار الفائدة الأمريكية الذى يلوح في الأفق، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 1748.58 دولارًا للأوقية ، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 28 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1762.9 دولار.

وبعد تسجيل مكاسب خلال الأسابيع الأربعة الماضية ، انخفضت الأسعار بنسبة 2.9% الأسبوع الماضى، وهى أكبر خسارة منذ 8 يوليو.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطا نتيجة عودة الدولار للمكاسب وارتفاع مطرد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما أدى لانخفاض المعدن الأصفر المقوم بالدولار الذي لا يدر عائدا خلال تعاملات أمس الأول.