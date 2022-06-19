أسعار الذهب تستقر في السعودية الأحد.. وعيار 24 يسجل 222 ريالا

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة التى استقرت عند 222.04 ريال (59.19 دولار).

أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية تستقر عند 194.29 ريال

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلة 194.29 ريال (51.79 دولار) بعدما سجلت 194.08 ريال خلال تعاملات الجمعة.

واستقر سعر الذهب عيار 18 فى السعودية عند 166.53 ريال (44.39 دولار).

سعر كيلو الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد يسجل 222,041 ريال

وسجل سعر كيلو الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 222,041 ريال ( 59,190 دولار).

سعر الذهب العالمى يخسر 1.7%

وفقد سعر الذهب العالمى 1.7% خلال الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى تراجع فيه المعدن الأصفر 1% فى ختام تعاملات أول أمس الجمعة، إذ أدى ارتفاع الدولار ورفع الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 1،837.59 دولار للأوقية بنهاية تعاملات الجمعة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1840.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.5% إلى 21.60 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.2% إلى 929.29 دولار، وانخفض البلاديوم 3.1% إلى 1821.15 دولار.