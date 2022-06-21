أسعار الذهب تستقر في الإمارات الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 190 درهما

شهدت أسعار الذهب استقرارا فى أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

ولم يطرأ تغير على أسعار الذهب عيار 24 فى الإمارات الذى استقر عند مستوى 217.27 درهم (59.15 دولار).

أسعار الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات تستقر عند 190.11 درهم

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات عند 190.11 درهم ( 51.76 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية عند 162.95 درهم (44.36 دولار).

أسعار كيلو الذهب تستقر فى أسواق الإمارات عند 217,268 درهم

واستقرت أسعار كيلو الذهب فى أسواق الإمارات عند 217,268 درهم (59,151 دولار).

أسعار الذهب العالمية تتباين

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ ظل المستثمرون يراقبون موقف البنوك المركزية الرئيسية من رفع أسعار الفائدة للحصول على نظرة أوضح للمعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

استقرت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية عند 1838.26 دولارًا للأوقية، بعد تداوله ضمن نطاق محدود أمس الإثنين.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة قليلاً إلى 1839.90 دولارللأوقية.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس بى أى أسيت مانجمنت SPI Asset Management: “سوق (الذهب) متماسكة، حيث إن صانعي السياسة – بعد أسبوع تاريخي للبنوك المركزية العالمية – سوف يشرحون السبب وراء قراراتهم هذا الأسبوع”.

وخلال تعاملات أمس الإثنين، استقرت أسعار الذهب، بعد حدوث توازن بين تراجع الدولار والمخاوف الاقتصادية العالمية والمخاوف بشأن التشديد النقدي القوي من قبل الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكى) مع التركيز على آراء العديد من تصريحات مسؤولو البنك المركزي هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية إذ سجلت الأوقية 1838.36 دولار بعد تسجيله أكبر انخفاض له منذ منتصف مايو في الأسبوع الماضي بتراجعه 1.7%.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1841.60 دولار.