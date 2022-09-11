أسعار الذهب تستقر في الأسواق السعودية الأحد.. وعيار 18 يتجاوز 155 ريالا

عيار 21 يستقر عند 181.65 ريال

أسعار الذهب تستقر في الأسواق السعودية الأحد.. وعيار 18 يتجاوز 155 ريالا
أحمد فراج

أحمد فراج

1:44 م, الأحد, 11 سبتمبر 22

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد الأسعار في الدول العربية.

ولم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة، حيث سجل 207.60 ريال ( 55.24 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية مسجلة 181.65 ريال ( 48.34 دولار ).

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية مسجلة 155.70 ريال ( 41.43 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أول أمس ، إذ أدى تراجع الدولار إلى تخفيف الضغط على المعدن الثمين الناجم عن احتمالات رفع أسعار الفائدة أكثر، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1716.30 دولار للأوقية، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى منذ 30 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1728.6 دولار.

وأغلق المعدن الأصفر مرتفعا بنسبة 0.3% خلال الأسبوع، وهو أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

وقال المحلل المستقل روس نورمان “إلى جانب تصحيح مسار الدولار، يوفر تراجع سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أجواء إيجابية للذهب”.

أحمد فراج

أحمد فراج

1:44 م, الأحد, 11 سبتمبر 22