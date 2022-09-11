أسعار الذهب تستقر في الأسواق السعودية الأحد.. وعيار 18 يتجاوز 155 ريالا

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد الأسعار في الدول العربية.

ولم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة، حيث سجل 207.60 ريال ( 55.24 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية مسجلة 181.65 ريال ( 48.34 دولار ).

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية مسجلة 155.70 ريال ( 41.43 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أول أمس ، إذ أدى تراجع الدولار إلى تخفيف الضغط على المعدن الثمين الناجم عن احتمالات رفع أسعار الفائدة أكثر، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1716.30 دولار للأوقية، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى منذ 30 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1728.6 دولار.

وأغلق المعدن الأصفر مرتفعا بنسبة 0.3% خلال الأسبوع، وهو أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

وقال المحلل المستقل روس نورمان “إلى جانب تصحيح مسار الدولار، يوفر تراجع سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أجواء إيجابية للذهب”.