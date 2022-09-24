أسعار الذهب تستقر في الأسواق السعودية السبت.. وعيار21 يتجاوز 174 ريالا

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في السعودية، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد الأسعار في الدول العربية.

ولم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة، إذ سجل 199.05 ريال ( 52.91 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية مسجلة 174.17 ريال ( 46.29 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية مسجلة 149.29 ريال ( 39.68 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى نهابة تعاملات أمس الجمعة لتهبط بأكثر من 1.5%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020، مخ خفوت جاذبية المعدن الثمين نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) موقفا أكثر تشددا بهدف كبح التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1644.04 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبطت بنحو 1.8% إلى 1640.20 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.5% منخفضة عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأوقية.

وعند الإغلاق، كان الذهب متجها لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8%.