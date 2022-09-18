أسعار الذهب تستقر في الأسواق السعودية الأحد.. وعيار21 يتجاوز 177 ريالا

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في السعودية، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد الأسعار في الدول العربية.

ولم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة، إذ سجل 202.59 ريال ( 53.92 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية مسجلة 177.27 ريال ( 47.18 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية مسجلة 151.95 ريال ( 40.44 دولار).

وأغلق سعر الذهب مرتفعا فى الأسواق العالمية فى ختام تعاملات أول أمس، مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن النفيس دون مستوى 1700 دولار، مما كبده أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1672.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.4% عند التسوية إلى 1683.50 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو “رأينا الدولار يتحول إلى الهبوط، وتسارع هبوط الأسهم الأمريكية، الأمر الذي ربما يكون قد حفز بعض عمليات الشراء”.