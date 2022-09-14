أسعار الذهب تستقر في الأسواق السعودية الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 180 ريالاً

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد الأسعار في الدول العربية.

ولم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة، حيث سجل 205.78 ريال ( 54.74 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية مسجلة 180.06 ريال ( 47.90 دولار).

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية مسجلة 154.34 ريال ( 41.06 دولار).

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، لكن المكاسب ظلت محكومة بالرهانات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أكبر لأسعار الفائدة مدفوعة بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1704.13 دولار للأوقية ( الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1715.10 دولار.

قال مايكل هيوسون، كبير محللي الأسواق في CMC Markets ” رغم أن ضعف الدولار يساعد على انتشال الذهب من أدنى مستوياته، فمن المرجح أن عوائد السندات المرتفعة ستزيد من صعوبة تحقيق الأسعار لأية مكاسب ذات مغزى على المدى القصير”.

وشهدت أسعار الذهب أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 14 يوليو في الجلسة السابقة ، حيث سجل الدولار أفضل يوم له منذ مارس 2020 بعد ارتفاع غير متوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس.