أسعار الذهب تستقر فى العراق الأحد.. وعيار 21 يتجاوز 73 ألف دينار

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد فى العراق ، إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس، بحسب موقع” gold-price-today.com” الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق عند 83,844 دينار ( 57.15 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق التى استقرت عند 73,365 دينار ( 50.01 دولار).

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى أسواق العراق لتسجل 62,884 دينار ( 42.86 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض أول أمس إذ تراجعت بما يقرب من 1% حيث خفف تقرير الوظائف الأمريكي المشجع من مخاوف الركود وأثار الآمال في أن يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بمسار التضييق الصارم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.92% إلى 1774.97 دولار للأونصة.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.87% إلى 1791.1 دولار.

لكن على الصعيد الأسبوعي، حقق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال بارت ميليك، رئيس إستراتيجيات السلع في “TD Securities “ارتفع الذهب مؤخرًا على أساس فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول من متشدد إلى متشائم، لكن بيانات الوظائف تظهر أن الاقتصاد الأمريكي قوي وهذا يمكن أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون أكثر عدوانية، وهي ليست قصة جيدة للذهب”.