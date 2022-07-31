أسعار الذهب تستقر فى العراق الأحد.. وعيار 24 يلامس 83 ألف دينار

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد فى العراق ، إذ لم يطرأ أى تغيير يذكر على أسعار المعدن النفيس، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق عند 82,976 دينار ( 56.83 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق التى استقرت عند 72,606 دينار ( 49.73 دولار).

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى أسواق العراق لتسجل 62,233 دينار ( 42.63 دولار).

وسجل سعر كيلو الذهب 82,975,884 دينار ( 56,833 دولار).

وارتفعت أسعار الذهب العالمية أول أمس الجمعة إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية مما جعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من خمسة أشهر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1766.08 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد حوالي 2.3 % خلال الأسبوع الماضى، في أفضل أداء منذ أوائل مارس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1780.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطا عكسيا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه كان متجها لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2020.

ومما أثر أيضا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجا صارما من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأمريكية في وقت سابق من يوليو.