أسعار الذهب تستقر فى العراق الأحد.. وعيار 24 يتجاوز 80 ألف دينار

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد فى العراق ، إذ لم يطرأ أى تغيير يذكر على أسعار المعدن النفيس، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق عند 80,101 دينار ( 54.97 دولار).

ولم يطرأ تغير على متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق التى استقرت عند 70,090 دينار ( 48.10 دولار).

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى أسواق العراق لتسجل 60,077 دينار ( 41.23 دولار).

وسجل سعر كيلو الذهب 80,101,157 دينار ( 54,97 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أول أمس الجمعة، لتسجل خامس خسارة أسبوعية على التوالي، إذ أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية لتستقر عند 1705.39 دولار للأونصة، لكنها خسرت حوالي 2% هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.13% إلى 1703.6 دولار.

واستقر الدولار عند أعلى مستوى خلال عقدين، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

قال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي أول أمس الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو.