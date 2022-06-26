أسعار الذهب تستقر فى الأسواق السعودية الأحد..  وعيار 21 يلامس 193 ريالا

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

أسعار الذهب عيار 24 فى السعودية تستقر عند 220.50 ريال

واستقرت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة عند 220.50 ريال ( 58.76 دولار).

ولم يطرأ تغير على أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية التى استقرت عند 192.94 ريال ( 51.42 دولار ).

أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية تستقر عند 165.38 ريال

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية عند 165.38 ريال ( 44.07 دولار).

أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع أول أمس

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع الجمعة الماضية مع تراجع الدولار إذ عززت مخاوف الركود جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن ، لكن رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق وضع الأصول غير الربحية في طريق الانخفاض الأسبوعي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعـت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1830.22 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أسبوع واحد عند 1816.10 دولار.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسجل 1830.3 دولار فى ختام تعاملات الجمعة

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة إلى 1830.3 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% وهو ما عزز جاذبية الذهب.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرس بنك “نعتقد أن الذهب لديه بعض الاحتمالات الصاعدة الطفيفة في النصف الثاني من العام، والتوقعات هي 1900 دولار”.

وأضاف فريتش أنه على المدى القصير ، سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة ، مما يوفر بعض الرياح المعاكسة للذهب.

وقالت رونا أوكونيل المحللة في ستونكس إن مكاسب الذهب مدفوعة على الأرجح بانخفاض الدولار.

لكنها أشارت إلى أن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أكثر تساهلا الآن فيما يتعلق بالسياسات النقدية لأن شبح الركود يكتسب زخما.