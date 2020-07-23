أسعار الذهب تستقر الخميس قرب أعلى مستوى في 9 أعوام

زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1874.21 دولار للأوقية

استقرت أسعار الذهب عالميا اليوم الخميس قرب أعلى مستوى في تسعة أعوام، إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

بينما يتطلع المستثمرون للتحوط من التضخم المحتمل مع تنفيذ خطط تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصادات التي ضربتها جائحة كورونا ، وفقا للوكالة.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1874.21 دولار للأوقية بعدما شهد تراجعا في وقت سابق من الجلسة بسبب عمليات بيع متوسطة الشدة لجني الأرباح إثر بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011 عند 1876.16 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة لـ أسعار الذهب 0.6% إلى 1875.50 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى “أواندا”: ” في ظل تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تراجع عائدات السندات الأمريكية وضعف الدولار الجلي، تبقى مبررات ارتفاع سعر الذهب قوية”.

سعر الذهب فى مصر تصدم السوق

تلقت مصر صدمة جديدة اليوم الخمس بعد ارتفاع أسعار الذهب فى مصر، لأعلى مستوي قياسي فى بداية التعاملات الصباحية لسوق الصاغة.

واستمر سعر الذهب فى تسجيل أعلى سعر له فى التاريخ اليوم بعد صعود بشكل قياسي فى سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن العالمية.

وكسرت أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا الآن حاجز 12 جنيها للجرام في بداية التعاملات حيث يبلغ الآن نحو 834 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 822 جنيهات فى تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم فى مصر

1. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 834 جنيهًا.

2. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 936 جنيهًا.

3. سعر جرام الذهب عيار 18 عند 731 جنيهًا.

4. سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6672 جنيهًا.

5. سجل سعر الأوقية 1874 دولارًا