أسعار الذهب ترتفع وعيار 21 يسجل 641 جنيها

عمرسالمشهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع بنحو ٣ جنيهات للجرام، وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميا للارتفاع. وقال الدكتور، وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو 3 جنيهات ليسجل 641 جنيها للجرام مقابل 638 جنيها أمس.

عمرسالم



شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بنهاية التعاملات المسائية ارتفاع بنحو ٣ جنيهات للجرام، وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميا للارتفاع.



وقال الدكتور، وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 ارتفع بنحو 3 جنيهات ليسجل 641 جنيها للجرام مقابل 638 جنيها أمس.



وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 549 جنيها للجرام، كما ارتفع عيار 24 وسجل اليوم 733 جنيها للجراممقابل 730 جنيها امس.

فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5130 جنيه بدلا من 5113، وسجلت الأوقية 1311 دولار بدلا من 1297 دولارات

