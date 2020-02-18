أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوياتها في أسبوعين في تعاملات الثلاثاء

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أسبوعين في تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدفوعة في ذلك بالطلب على الملاذات الآمنة، بعدما سلط التحذير الذي أصدرته “آبل” عملاقة التكنولوجيا الأمريكية الضوء على الأزمة المالية التي تعرضت لها الشركات بعد ظهور فيروس “كورونا”، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

وارتفعت أسعار العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.3%، مسجلة 1.586.15 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينيتش. وفي مستهل الجلسة لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ الثالث من فبراير الجاري (1.587.30 دولار).

وبالمثل ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1.589.20 دولار.

من جهتها، قالت مارجريت يان، محللة الأسواق في مؤسسة “سي إم سي ماركيتس”: “الأسواق في منطقة آسيا- المحيط الهادي قد استهلت جلسات تداولها على انخفاض، ويشعر المستثمرون ببالغ القلق في الوقت الحالي إزاء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، والتي أثرت سلبا أيضا على ثقة الشركات والطلب الاستهلاكي”.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 2.530.41 دولار للأوقية بعدما اقتربت من أعلى مستوياتها في شهر 2.538.25 دولار في مستهل الجلسة.

وقفزت أسعار الفضة بنسبة 0.6% إلى 17.87 دولار، فيما زادت أسعار البلاتينيوم بنسبة 0.3%، مسجلا 971.5 دولار.