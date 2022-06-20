أسعار الذهب ترتفع قليلا في الأسواق السعودية الإثنين.. وعيار 24 يسجل 222 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الإثنين فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 222.19 ريال (59.22 دولار) ارتفاعا من 222.13 ريال فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية يسجل 194.42 ريال

وتقدم سعر الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلا 194.42 ريال (51.81 دولار) بعدما سجل 194.37 ريال فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 فى السعودية يسجل 166.65 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى السعودية 166.65 ريال (44.41 دولار) مقارنة مع 166.60 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب العالمية تصعد

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتصعد بشكل طفيف، حيث تغلبت المخاوف المرتبطة بضعف الدولار والاقتصاد العالمي على المخاوف بشأن التشديد النقدي القوي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1842.99 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفضت بنسبة 1.7% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض للمعدن النفيس منذ منتصف مايو.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسجل 1845.00 دولار

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1845.00 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في حوالي عقدين من الزمن، مما أعاد إحياء بعض الطلب على الذهب المقوم بالدولار بين المشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.68 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلى 938.46 دولارًا وقفز البلاديوم 0.9% إلى 1831.32 دولارًا.

وفقد سعر الذهب العالمى 1.7% خلال الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى تراجع فيه المعدن الأصفر 1% فى ختام تعاملات يوم الجمعة إذ أدى ارتفاع الدولار ورفع الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.