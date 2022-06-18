أسعار الذهب ترتفع في سوريا السبت.. وعيار 21 يتجاوز 130 ألف ليرة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى سوريا خلال تعاملات اليوم السبت بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية يسجل 148,716 ليرة

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية 148,716 ليرة (59.19 دولار) ارتفاعا من مستوى 148,522 ليرة الذى بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 130,130 ليرة (51.79 دولار) مقارنة مع 129,960 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 فى سوريا يسجل 111,539 ليرة

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 111,539 ليرة (44.39 دولار) مرتفعا عن مستوى 111,393 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر كيلو الذهب يسجل 148,715,897 ليرة فى سوريا

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 148,715,897 ليرة (59,190 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وفقد سعر الذهب العالمى 1.7% خلال الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى تراجع فيه المعدن الأصفر 1% فى ختام تعاملات أمس الجمعة إذ أدى ارتفاع الدولار ورفع الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 1837.59 دولارًا للأوقية بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1840.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.5 % إلى 21.60 دولار للأوقية ، وهبط البلاتين 2.2 % إلى 929.29 دولار ، وانخفض البلاديوم 3.1 % إلى 1821.15 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات لدى ديلي إف.إكس “لم نتحرك كثيرا. ما زلنا عالقين إلى حد ما في النطاق الذي يتراوح بين 1800 دولار و1880 دولارا أمريكيا ونبحث عن اتجاه”، مضيفا أن الذهب يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير رفع الفائدة.