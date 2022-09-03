أسعار الذهب ترتفع في سوريا السبت.. وعيار 24 يتجاوز 138 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في سوريا، خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 138,432 ليرة (55.10 دولار) ارتفاعًا من مستوى 138,238 ليرة، الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 121,131 ليرة (48.21 دولار)، مقارنة مع 120,961 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 103,825 ليرة (41.32 دولار)، مرتفعًا عن مستوى 103,680 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة ليصعد بأكثر من 1% فى الوقت الذى تراجع فيه الدولار بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية متماشية مع التوقعات ، إلا أن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1710.29 دولارًا للأوقية عند الإغلاق، إلا أن الأسعار لا تزال منخفضة بنسبة 1.5% خلال الأسبوع.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1722.6 دولار.

قال جيم ويكوف ، كبير المحللين في كيتكو ميتالز ” كانت بيانات الوظائف قريبة جدًا من توقعات السوق. ويعتبرها السوق رقمًا ذهبيًا لأنها لا تشير إلى الضعف ، لكنها ليست قوية جدًا لتدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا”.