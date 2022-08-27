أسعار الذهب ترتفع في سوريا السبت.. وعيار 21 يسجل 123 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في سوريا، خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 140,581 ليرة (55.95 دولار) ارتفاعًا من مستوى 140,427 ليرة، الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 123,011 ليرة (48.96 دولار)، مقارنة مع 122,877 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 105,437 ليرة (41.96 دولار)، مرتفعًا عن مستوى 105,322 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في سوريا، خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وأغلقت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية على تراجع أمس الجمعة، إذ انخفض المعدن النفيس بأكثر من 1% بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول إن الاقتصاد الأمريكى سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.25% إلى 1736.49 دولار للأونصة، لتسجل تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكىة الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.26% إلى 1749 دولارًا.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.

وقفزت أقساط الذهب المادية في الصين الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي، بينما تراجع الطلب في الهند.