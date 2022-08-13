أسعار الذهب ترتفع في سوريا السبت.. وعيار 21 يتجاوز 127 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في سوريا، خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 145,824 ليرة (58.04 دولار) ارتفاعًا من مستوى 145,727 ليرة، الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 127,599 ليرة (50.78 دولار)، مقارنة مع 127,514 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 109,370 ليرة (43.53 دولار)، مرتفعًا عن مستوى 109,297 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وأغلق سعر الذهب فى الأسواق العالمية على ارتفاع أمس الجمعة مسجلًا مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الآجلة عند تسوية الجلسة، بنحو 0.5% أو بحوالي 8.30 دولار، إلى 1815.50 دولار للأونصة.

وسجل سعر الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، محققًا بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021.

وتراجعت أسعار الذهب، خلال التعاملات أمس الجمعة، متجهة صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي، إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة، وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% عند 1787.83 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804 دولارات للأوقية.