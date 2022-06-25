أسعار الذهب ترتفع في سوريا السبت.. وعيار 21 يتجاوز 129 ألف ليرة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية يسجل 147,633 ليرة

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 147,633 ليرة (58.76 دولار) ارتفاعا من مستوى 147,464 ليرة الذي بلغه أمس.

سعر الذهب عيار 21 في سوريا يسجل 129,182 ليرة

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 129,182 ليرة (51.42 دولار) مقارنة بـ129,034 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 فى سوريا يرتفع إلى 110,727 ليرة

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 110,727 ليرة (44.07 دولار) مرتفعا عن مستوى 110,600 ليرة الذى سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 147,633,376 ليرة (58,759 دولار) خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب العالمي يغلق على ارتفاع

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أمس الجمعة مع تراجع الدولار إذ عززت مخاوف الركود جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن ، لكن رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق وضع الأصول غير الربحية في طريق الانخفاض الأسبوعي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعـت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1830.22 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أسبوع واحد عند 1816.10 دولار.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يسجل 1830.3 دولار

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة إلى 1830.3 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% وهو ما عزز جاذبية الذهب.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرس بنك “نعتقد أن الذهب لديه بعض الاحتمالات الصاعدة الطفيفة في النصف الثاني من العام ، والتوقعات هي 1900 دولار”.

وأضاف فريتش أنه على المدى القصير ، سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة ، مما يوفر بعض الرياح المعاكسة للذهب.

وقالت رونا أوكونيل المحللة في ستونكس إن مكاسب الذهب مدفوعة على الأرجح بانخفاض الدولار.