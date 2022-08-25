أسعار الذهب ترتفع في سوريا الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 124 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في سوريا، خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 142,536 ليرة (56.73 دولار) ارتفاعًا من مستوى 141,712 ليرة، الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 124,722 ليرة (49.64 دولار)، مقارنة مع 124,001 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 106,903 ليرة (42.55 دولار)، مرتفعًا عن مستوى 106,285 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس ليصعد للجلسة الثالثة على التوالي ، بدعم من تراجع الدولار مع تطلع المستثمرين إلى ندوة جاكسون هول الاقتصادية بحثا عن إشارات حول التضخم ومسار سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكيـ بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1764.39 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الثمين بنسبة 0.9% إلى 1777.60 دولار.

وتبدأ الندوة الاقتصادية اليوم الخميس وينصب الاهتمام بشكل خاص على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول الجمعة.

ويهتم المستثمرون بمعرفة ما إذا كان المجلس سيبعث برسالة واضحة يمكن أن تكون محفزا جديدا للمعدن النفيس.