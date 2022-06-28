أسعار الذهب ترتفع في سوريا الثلاثاء.. وعيار 21 يلامس 129 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى صعد فيه المعدن الأصفر فى الأسواق العالمية مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية يسجل 147,383 ليرة

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 24 فى الأسواق السورية إلى 147,383 ليرة (58.66 دولار) مقارنة مع 147,318 فى اليوم السابق.

وتقدم متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا ليسجل 128,963 ليرة (51.33 دولار) ارتفاعا من مستوى 128,907 ليرة الذى بلغه فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 فى سوريا يصعد إلى 110,539 ليرة

وصعد متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا إلى 110,539 ليرة (44.00 دولار) من 110,491 ليرة فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 147,382,931 ليرة (58,659 دولار) خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب العالمية تصعد

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وساهم غياب أي محفزات لتحريك السوق فى ترقب المستثمرين، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1825.99 دولارًا للأوقية، وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1827.30 دولار.

ويرى مراقبون أن خطوة بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا لحظر واردات الذهب الروسي خطوة رمزية إلى حد كبير في سوق السبائك العالمية ، إذ جفت الصادرات الروسية إلى الغرب بالفعل.

قال مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتى اندكس “حظر الذهب الروسي لم يكن حافزا. فالأصول الروسية محظورة منذ الغزو الروسي ، لذا فإن تأكيد مجموعة السبع لحظر الذهب لم يكن جديدا”.

من ناحية أخرى، أعلن صندوق SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم ، أن حيازاته من المعدن الأصفر تراجعت بنسبة 0.44% إلى 1056.40 طنًا أمس الاثنين من 1061.04 طنًا يوم الجمعة.