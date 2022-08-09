أسعار الذهب ترتفع في سوريا الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 126 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 144,773 ليرة (57.62 دولار) ارتفاعا من مستوى 144,588 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 126,680 ليرة (50.42 دولار) مقارنة مع 126,517 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 108,582 ليرة (43.22 دولار) مرتفعا عن مستوى 108,442 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتتراجع على نحو طفيف مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية هذا الأسبوع قد تعطي مزيدا من الوضوح بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1785.89 دولار للأوقية (الأونصة) ، وانخفضت فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1801.90 دولار للأوقية.

كما ارتفعت أسعار الذهب أمس الإثنين صوب أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقرير وظائف أمريكي قوي يوم الجمعة.

وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو الذي يصدر غدا الأربعاء. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض التضخم إلى 8.7% من 9.1% في يونيو.