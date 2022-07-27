أسعار الذهب ترتفع في سوريا الأربعاء.. وعيار 21 يلامس 122 ألف ليرة

شهد سعر الذهب ارتفاعا في سوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في الأسواق السورية 139,207 ليرة (55.41 دولار) ارتفاعا من مستوى 138,852 ليرة الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 121,809 ليرة (48.48 دولار) مقارنة مع 121,498 ليرة الذى سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 في سوريا 104,407 ليرة (41.55 دولار) مرتفعا عن مستوى 104,140 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 139,207,057 ليرة (55,405 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ، مدعوما بضعف الدولار الأمريكي ، رغم أن الأسعار كانت محكومة بنطاق محدد إذ ظل المستثمرون حذرون قبل قرار لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1723.28 دولارًا للأوقية.

وتقدم سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1722.10 دولار.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم الأربعاء ، إذ يحاول خفض التضخم.

قال مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets UK: ” ينصب التركيز على التوجيهات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، ومن المرجح أن يعيد الذهب اختبار أدنى المستويات”.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذى لايدر عائدا.