أسعار الذهب ترتفع في تعاملات الخميس بدعم من تنامي القلق إزاء فيروس كورونا

سجلت أسعار الذهب صعودا في تعاملات اليوم الخميس، فيما أسهم القلق إزاء التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” الجديد، في الصين في تحسين جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وصعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1.581.75 دولار للأوقية بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينيتيش، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة الآمريكية للذهب بنسبة 0.7% إلى 1.580.90 دولار للأوقية.

وقال هاريش في، رئيس قسم أبحاث السلع في مؤسسة “جيوجيت فاينانشيال سيرفيس”: “عدم اليقين الذي يغلف تفشي وباء كورونا الجديد وتداعياته الاقتصادية يدعم الذهب”.

وأضاف في: “عطلات العام القمري الجديد تم مدها، والكثير من الشركات أغلقت أبوابها.. والناتج التصنيعي.. إلخ، سيتأثر، ولذا يثق المستثمرون في الذهب كملاذ آمن”.

كان الذهب قد سجل صعودا في تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.7% بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة على حالها دون تغيير، وصرح جيرومي بأول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي لم يكن راضيا عن انخفاض مستويات التضخم إلى ما دون 2%.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اتخذ قرارا بتثبيت معدل سعر الفائدة الأمريكية بما يتوافق مع توقعات المحللين، مع تلميحه ببقاء السياسة النقدية دون تغيير خلال الفترة المقبلة.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان السياسة النقدية الصادر أمس الأربعاء، إنه قرر تثبيت معدل الفائدة الأساسي عند مستوى يتراوح بين 1.50 % إلى 1.75%.

في حين رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة المدفوع على أرصدة الاحتياطي المطلوبة والفائضة إلى 1.60 % من 1.55 %، اعتباراً من الـ 30 يناير الجاري.

وبخصوص المعادن النفيسة الآخرى هبطت أسعار البلاديوم بنسبة 1.4% إلى 2.257.14 دولار للأوقية، وقفزت أسعار الفضة بنسبة 0.9% إلى 17.69 دولار، فيما تراجع سعر معدن البلاتينيوم بنسبة 1.2% إلى 962.46 دولار.