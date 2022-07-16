أسعار الذهب ترتفع في العراق السبت.. وعيار 21 يتجاوز 70 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم السبت فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق 80,263 دينار (54.97 دولار) ارتفاعًا من مستوى 80,075 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق 70,232 دينار (48.10 دولار) مقارنة مع 70,068 دينار الذى بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى العراق إلى 60,198 دينار (41.23 دولار) من 60,058 دينار.

وسجل سعر كيلو الذهب 80,263,277 دينار (54,971 دولار).

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتسجل خامس خسارة أسبوعية على التوالي، إذ أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية لتستقر عند 1705.39 دولار للأونصة، لكنها خسرت حوالي 2% هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.13% إلى 1703.6 دولار.

واستقر الدولار عند أعلى مستوى خلال عقدين، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

قال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي أول أمس الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، وقامت السوق أيضًا بتقييم خطط الاتحاد الأوروبي لتبني الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستضيف حظراً على واردات الذهب الروسي.