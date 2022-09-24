أسعار الذهب ترتفع في العراق السبت.. وعيار 21 يلامس 68 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم السبت في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 77,706 دينار (52.91 دولار)، ارتفاعًا من مستوى 77,256 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 67,994 دينار (46.29 دولار)، مقارنة مع 67,601 دينار الذي بلغه أمس.

وارتفع متوسط أسعار الذهب عيار 18 في العراق إلى 58,280 دينار ( 39.68 دولار) من 57,943 دينار.

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى نهاية تعاملات أمس الجمعة لتهبط بأكثر من 1.5%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020، مع خفوت جاذبية المعدن الثمين نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) موقفا أكثر تشددا بهدف كبح التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1644.04 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبطت بنحو 1.8% إلى 1640.20 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.5% منخفضة عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأوقية.

وعند الإغلاق، كان الذهب متجها لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8%.