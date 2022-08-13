أسعار الذهب ترتفع في العراق السبت.. وعيار 21 يتخطى 74 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم السبت في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 84,736 دينار (58.04 دولار) ارتفاعًا من مستوى 84,680 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 74,146 دينار (50.78 دولار) مقارنة مع 74,097 دينار الذي بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 في العراق إلى 63,553 دينار ( 43.53 دولار) من 63,511 دينار.

وأغلق سعر الذهب في الأسواق العالمية على ارتفاع أمس الجمعة مسجلا مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الآجلة عند تسوية الجلسة، بنحو 0.5% أو بحوالي 8.30 دولار إلى 1815.50 دولار للأونصة.

وسجل سعر الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، محققاً بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021.

وتراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات أمس الجمعة متجهة صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% عند 1787.83 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804 دولارات للأوقية.