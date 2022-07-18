أسعار الذهب ترتفع في العراق الاثنين.. وعيار 24 يتجاوز 80 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق 80,333 دينار (55.23 دولار) ارتفاعًا من مستوى 80,101 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق 70,293 دينار (48.32 دولار) مقارنة مع 70,090 دينار الذى بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى العراق إلى 60,251 دينار (41.42 دولار) من 60,077 دينار.

وسجل سعر كيلو الذهب 80,332,961 دينار (55,225 دولار).

كما شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار بعض الشيء في حين تراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1719.49 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضى.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1714.30 دولار.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما متراجعا 0.3 % مما خفض من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى.

وأشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالى يوم الجمعة إلى أنهم سيتمسكون برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعات البنك المركزي المقررة يومي 26 و27 يوليو.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.