أسعار الذهب ترتفع في السعودية السبت.. وعيار 21 يلامس 193 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم السبت في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة 220.50 ريال (58.76 دولار) مقارنة بـ220.26 ريال في اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية تسجل 192.94 ريال

وتقدمت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلة 192.94 ريال (51.42 دولار) بعدما سجلت 192.73 ريال في اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 18 فى السعودية يرتفع إلى 165.38 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى السعودية 165.38 ريال (44.07 دولار) ارتفاعا من 165.20 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع أمس

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أمس الجمعة مع تراجع الدولار إذ عززت مخاوف الركود جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن ، لكن رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق وضع الأصول غير الربحية في طريق الانخفاض الأسبوعي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعـت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1830.22 دولارًا للأوقية ، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أسبوع واحد عند 1816.10 دولار.

أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تتقدم

وصعدت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1830.3 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% وهو ما عزز جاذبية الذهب.

الذهب لديه بعض الاحتمالات الصاعدة الطفيفة في النصف الثاني من العام بحسب محلل

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرس بنك “نعتقد أن الذهب لديه بعض الاحتمالات الصاعدة الطفيفة في النصف الثاني من العام ، والتوقعات هي 1900 دولار”.

وأضاف فريتش أنه على المدى القصير ، سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة ، مما يوفر بعض الرياح المعاكسة للذهب.

وقالت رونا أوكونيل المحللة في ستونكس إن مكاسب الذهب مدفوعة على الأرجح بانخفاض الدولار.

لكنها أشارت إلى أن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أكثر تساهلا الآن فيما يتعلق بالسياسات النقدية لأن شبح الركود يكتسب زخما.