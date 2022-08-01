أسعار الذهب ترتفع في الأسواق السعودية الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 187 ريالًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 فى أسواق المملكة 214.13 ريال ( 57.02 دولار) مقارنة مع 213.46 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 فى الأسواق السعودية، مسجلة 187.37 ريال (49.89 دولار) بعدما سجلت 186.78 ريال فى اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 160.60 ريال (42.77 دولار) ارتفاعًا من 160.09 ريال فى اليوم السابق.

واستقرت أسعار الذهب، فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، بدعم من تراجع الدولار، في الوقت الذى احتفظ فيه المستثمرون بمزيد من القراءات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب، فى المعاملات الفورية عند 1765.77 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 6 يوليو عند 1767.79 دولارًا يوم الجمعة.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1782.50 دولار.

وتراجع الدولار وهو ما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب، لكن العوائد المرتفعة لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قيدت مكاسب الذهب الذى لا يدر عائدا.