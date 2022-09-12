أسعار الذهب ترتفع في الأسواق السعودية الاثنين.. وعيار 24 يتجاوز 208 ريالات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الاثنين ، في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 في أسواق المملكة 208.57 ريال (55.50 دولار) مقارنة مع 207.59 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية، مسجلة 182.51 ريال (48.57 دولار) بعدما سجلت 181.65 ريال في اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 156.43 ريال (41.63 دولار) ارتفاعًا من 155.70 ريال فى اليوم السابق.

وصعد سعر الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين ، مما دفع المستثمرين إلى شراء المعدن الأصفر ، في الوقت الذى تتطلع فيه الأسواق إلى بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مزيد من الدلائل على رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1722.79 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1733.20 دولار.

قال هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity : ” يجب أن تثبت مكاسب الذهب في بداية هذا الأسبوع مؤقتا إن كانت تقارير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الواردة تشير إلى ارتفاع جامح للتضخم”.

وقال كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في ACY Securities: “إن وجود مؤشر آخر على أن التضخم قد بلغ ذروته سيكون مشجعًا لسوق الذهب “.