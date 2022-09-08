أسعار الذهب ترتفع في الأسواق السعودية الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 182 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس ، في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 في أسواق المملكة 208.48 ريال (55.47 دولار) مقارنة مع 207.64 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية، مسجلة 182.42 ريال (48.54 دولار) بعدما سجلت 181.69 ريال في اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 156.36 ريال (41.61 دولار) ارتفاعًا من 155.73 ريال فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1716.59 دولار للأونصة (الأوقية) ، بعد ارتفاعه بنحو 1% أمس الأربعاء.

ولم تشهد العقود الأمريكية تغييرا يذكر واستقرت عند 1728 دولارا.

يأتي هذا بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة.

وصعدت أسعار الذهب عند الإغلاق أمس بدعم من تراجع طفيف للدولار الأمريكي من أعلى مستوى في عقدين ومشتريات من متصيدي الصفقات للاستفادة من الخسائر التي مني بها المعدن النفيس مؤخرا، لكن آفاق المعدن النفيس ما زالت ملبدة بغيوم احتمالات زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.