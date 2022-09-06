أسعار الذهب ترتفع في الأسواق السعودية الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 181 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 في أسواق المملكة 207.11 ريال (55.11 دولار) مقارنة مع 206.90 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية، مسجلة 181.23 ريال (48.22 دولار) بعدما سجلت 181.04 ريال في اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 155.34 ريال (41.33 دولار) ارتفاعًا من 155.18 ريال فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو 1% إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1729.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويعزز الدولار.