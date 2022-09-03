أسعار الذهب ترتفع في الأسواق السعودية السبت.. وعيار 21 يتجاوز 181 ريالا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم السبت في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 في أسواق المملكة 207.12 ريال ( 55.10 دولار) مقارنة مع 206.83 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية، مسجلة 181.23 ريال (48.21 دولار) بعدما سجلت 180.98 ريال في اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 155.34 ريال (41.32 دولار) ارتفاعًا من 155.13 ريال فى اليوم السابق.

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة ليصعد بأكثر من 1% فى الوقت الذى تراجع فيه الدولار بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية متماشية مع التوقعات ، إلا أن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1710.29 دولار للأوقية عند الإغلاق، إلا أن الأسعار لا تزال منخفضة بنسبة 1.5% خلال الأسبوع.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1722.6 دولار.

وقال جيم ويكوف ، كبير المحللين في كيتكو ميتالز ” كانت بيانات الوظائف قريبة جدًا من توقعات السوق. وتعتبرها السوق رقمًا ذهبيًا لأنها لا تشير إلى الضعف ، لكنها ليس قوية جدًا لتدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا”.